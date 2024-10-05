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لبنان

3 شهداء... طائرة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة زوطر الشرقية

Lebanon 24
05-10-2024 | 05:24
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علم "لبنان 24" أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة زوطر الشرقية.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد 3 أشخاص كانوا داخل المنزل.
 
 
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زوطر الشرقية

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