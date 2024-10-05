ابي رميا: يبدو أن هذه المعاناة ستطول

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "تغني لبيروت أمام رؤساء البعثات الأجنبية التي تمثل 88 دولة تنتمي إلى منظمة الدول الفرنكوفونية، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وممثل لبنان وزير الإعلام الصديق زياد المكاري. حزين هذا المشهد السوريالي في Villers-Côtterets وكأن الأغنية، بالرغم من رمزيتها كوسيلة تضامن من لبنان، أصبحت البديلة عن أي جهد جدي دبلوماسي لوقف المجزرة التي ترتكب بحق لبنان وشعبه. وقفة تضامنية رمزية هناك، طائرات مساعدات إنسانية هنا… بينما آلة الإجرام الاسرائيلية تكمل تدميرها الممنهج للبنان. الضوء الأخضر إلى إسرائيل من دول تظهر نفسها حامية لحقوق الإنسان، بينما هي تمعن في مسار السكوت او التواطؤ في جريمة إبادة وطن وشعب. يبدو أن هذه المعاناة ستطول مما يتطلب وحدة وطنية صادقة وتضامنا فعليا مع النازحين. شكرا هبة طوجي على إسماع ألم شعبنا، الى كل هذه الوفود على أمل ان تنجلي هذه الغيمة السوداء عن سماء وطننا ونعود لنبني لبنان الجديد".

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