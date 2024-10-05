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لبنان

حزب الله قصف سعسع بـ"الفلق 2"

Lebanon 24
05-10-2024 | 05:37
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مستعمرة سعسع بصاروخيّ "فلق 2".
 
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