من جديد غارة إسرائيليّة على الضاحية الجنوبية.. وإستهداف فرق الإسعاف

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعُلِمَ أنّ مسيّرة إسرائيليّة أطلقت صاروخاً بجانب فرق الإسعاف التي وصلت إلى مكان الغارة في منطقة المريجة.