Advertisement

لبنان

من جديد غارة إسرائيليّة على الضاحية الجنوبية.. وإستهداف فرق الإسعاف

Lebanon 24
05-10-2024 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1257475-638637294522758034.jpg
Doc-P-1257475-638637294522758034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وعُلِمَ أنّ مسيّرة إسرائيليّة أطلقت صاروخاً بجانب فرق الإسعاف التي وصلت إلى مكان الغارة في منطقة المريجة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيليّة جديدة تستهدف محيط منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
05/10/2024 20:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
05/10/2024 20:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية لبنانية لرويترز: الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تمنع رجال الإنقاذ من الوصول إلى موقع الغارة التي يشتبه بأنها استهدفت صفي الدين
lebanon 24
05/10/2024 20:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
05/10/2024 20:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الضاحية

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-10-05
12:55 | 2024-10-05
12:45 | 2024-10-05
12:30 | 2024-10-05
12:17 | 2024-10-05
12:11 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24