Advertisement

لبنان

وزيرٌ إسرائيليّ يُهاجم خامنئي: إتركوا لبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1257486-638637302510593778.jpg
Doc-P-1257486-638637302510593778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد إشادته بـ"حزب الله" والشهيد حسن نصرالله لـ"دفاعهما عن غزة وجهادهما من أجل الأقصى".

وكتب كاتس في منشور باللغتين الفارسية والإنكليزية عبر منصة "إكس" مخاطباً خامنئي: "خذوا وكلاءكم واتركوا لبنان". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-10-05
12:55 | 2024-10-05
12:45 | 2024-10-05
12:30 | 2024-10-05
12:17 | 2024-10-05
12:11 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24