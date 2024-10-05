وزيرٌ إسرائيليّ يُهاجم خامنئي: إتركوا لبنان

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد إشادته بـ"حزب الله" والشهيد حسن نصرالله لـ"دفاعهما عن غزة وجهادهما من أجل الأقصى".



وكتب كاتس في منشور باللغتين الفارسية والإنكليزية عبر منصة "إكس" مخاطباً خامنئي: "خذوا وكلاءكم واتركوا لبنان". (روسيا اليوم)