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لبنان

الجيش فرض طوقاً أمنيّاً في مُخيّم البداوي... ما الذي يجري هناك؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ‏الجيش سيُفجّر جسماً مشبوهاً في مخيّم البداوي.
 
 
وأشارت إلى أنّ الجيش فرض طوقاً أمنيّاً في المكان.
 
 
 
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