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لبنان
الجيش فرض طوقاً أمنيّاً في مُخيّم البداوي... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
05-10-2024
|
06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش سيُفجّر جسماً مشبوهاً في مخيّم البداوي.
وأشارت إلى أنّ الجيش فرض طوقاً أمنيّاً في المكان.
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