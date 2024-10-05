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لبنان

مكتب ميقاتي: هذا ما حصل في اجتماع رئيس الحكومة مع وزير خارجية ايران

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:23
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يتم التداول منذ الصباح باخبار وتحليلات صحافية تتعلق بالاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي امس.
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إن ما يتم تناقله هو مجرد سيناريوهات واستنتاجات لا تمت الى الحقيقة بصلة. فالاجتماع لم  يكن عاصفا، كما يزعم البعض، بل على العكس من ذلك، كان ضمن الاصول الديبلوماسية المتبعة. فاقتضى التوضيح.
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