مكتب ميقاتي: هذا ما حصل في اجتماع رئيس الحكومة مع وزير خارجية ايران

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:يتم التداول منذ الصباح باخبار وتحليلات صحافية تتعلق بالاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي امس.إن ما يتم تناقله هو مجرد سيناريوهات واستنتاجات لا تمت الى الحقيقة بصلة. فالاجتماع لم يكن عاصفا، كما يزعم البعض، بل على العكس من ذلك، كان ضمن الاصول الديبلوماسية المتبعة. فاقتضى التوضيح.