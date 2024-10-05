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لبنان

قرب مستشفى... طائرة إسرائيليّة استهدفت مصلى في الجنوب

Lebanon 24
05-10-2024 | 07:23
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استهدفت مسيّرة اسرائيلية مصلى ملاصقا لمستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بصاروخ موجه، وألحقت فيه اضرارا.
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مستشفى

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