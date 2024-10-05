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لبنان

أضرار وحرائق وإصابات.. فيديو يُظهر ما يحدث في إسرائيل بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 07:48
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف  ‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية". ‏ 
 
 
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى وقوع أضرار مادية وحرائق في كرمئيل.
 
 
وأفادت "القناة 12 الإسرائيلية" عن إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط الصواريخ.
 
 
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