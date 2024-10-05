أضرار وحرائق وإصابات.. فيديو يُظهر ما يحدث في إسرائيل بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان

⚡️الشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص وأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان تجاه كرمئيل ومحيطها
🟠وأعلن "حزب الله" في بيان استهداف كرمئيل بصلية صاروخية دعما لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الهجمات الإسرائيلية pic.twitter.com/h8G01IBsRN
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 5, 2024
⚡️الشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص وأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان تجاه كرمئيل ومحيطها
🟠وأعلن "حزب الله" في بيان استهداف كرمئيل بصلية صاروخية دعما لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الهجمات الإسرائيلية pic.twitter.com/h8G01IBsRN
ياصاحب الزمان ..
الصواريخ تتساقط على كرمئيل .. pic.twitter.com/PPY1FsMEpz
— Hussam (@Husam13318285) October 5, 2024
ياصاحب الزمان ..
الصواريخ تتساقط على كرمئيل .. pic.twitter.com/PPY1FsMEpz