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لبنان

المتعاقدون بالساعة مع الجامعة اللبنانية طالبوا بدفع إنتاجية الصيف

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:30
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طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة مع الجامعة اللبنانية في بيان المسؤولين، "بالمسارعة إلى دفع الإنتاجية عن أشهر الصيف لمتعاقدي الجامعة اللبنانية أسوةً بباقي زملائهم في سائر مؤسسات التعليم الرسمي، والكف عن حرمانهم غير المبرر من بدل النقل".
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وشددت على أن "الجميع يعاني ويقاسي، فكيف بمتعاقدي الجامعة اللبنانية الذين أصابهم ما أصاب غيرهم، إلا أنهم متروكون لمصيرهم، لا راتب يسندهم ولا تقديمات من أي نوع".
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