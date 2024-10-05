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لبنان

موسى استنكر قصف الهيئات الصحية والإسعافية والمستشفيات

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:53
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استنكر النائب ميشال موسى في بيان، "استهداف العدو الاسرائيلي للهيئات الصحية والاسعافية ومراكز الدفاع المدني وعناصره والمستشفيات"، مطالبا المؤسسات والمنظمات الأممية المختصة "بممارسة أقصى الضغوط على العدو من أجل وقف مثل هذه الاعتداء ات الوحشية".
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واستنكر أثر جولة تفقدية للنازحين في منطقة صيدا، "العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، وضربه عرض الحائط بكل الدعوات الدولية والاممية لوقف النار، ووضع حد لعمليات القتل التي لا تميز بين الناس، وتدمير المنازل والمدن والقرى من دون أي وازع او رادع".

ونوه بأبناء شرق صيدا "الذين استقبلوا اخوتهم النازحين وتطوعوا في أعمال الإغاثة والإيواء، بالتعاون مع البلديات"، مشدداً على "وحدة اللبنانيين في مواجهة هذا العدوان الواسع".
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