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لبنان

وصول عدد من الطائرات الى المطار تحمل مساعدات انسانية وطبية للبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وصول عدد من الطائرات الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها مساعدات انسانية وطبية للبنان.

وفي هذا الاطار، وصلت طائرة مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة مقدمة من منظمة الصحة العالمية قادمة من دبي. كما وصلت طائرة عسكرية اماراتية على متنها مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة، حيث كان في استقبالها وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض.
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كما صدر عن الجيش البيان التالي:
 
"بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدّمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية. جرى تسلّم الهبة بحضور ممثل العماد قائد الجيش وممثل عن السفارة الأردنية في لبنان".
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