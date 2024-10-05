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لبنان

إسرائيل اعترضت مسار طائرة فوق دولة عربيّة.. ماذا كانت تحمل لـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 09:32
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انعطفت طائرة إيرانية تابعة لشركة قشم الجوية كانت قادمة من طهران، ومتجهة إلى لبنان أو سوريا فوق المجال الجوي العراقي اليوم السبت، وفقا لبيانات من مواقع تتبع الرحلات الجوية. 

وزعم موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن الطائرة يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة إلى حزب الله، وبالتالي، عمل الجيش الإسرائيلي على تحذيرها. (الحرة)
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