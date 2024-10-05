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لبنان

مولوي يناشد المجتمع الدولي والدول العربية.. فماذا قال؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 09:17
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شدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على "ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لتطبيق القرار 1701 الذي بتطبيقه سيجعل لبنان أكثر التزاما بالشرعية الدولية".
 
 
وناشد في حديث لاذاعة "مونت كارلو الدولية" المجتمع الدولي والدول العربية التي تهتم بلبنان وتهتم باللبنانيين وبمصالح اللبنانيين وسلامة وأمن وأمان اللبنانيين، أن "تكون كلها صفا واحدا وأن تجهد دبلوماسيا وسياسيا لحماية لبنان مما يتعرض له".
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وردا على سؤال، أكد مولوي ان "انتخاب رئيس للجمهورية هو موضوع دستوري وهو واجب دستوري على السادة النواب، كان يجب أن يحصل منذ نحو سنتين، والكل يعلم أن الجهود السياسية الداخلية وكذلك الخارجية تنصب حاليا في هذا الإطار".

وقال: " ان مراكز الإيواء لا تكفي والبعض لا يزال ينتظر تأمين مراكز اخرى ، وخلال اليومين الأخيرين تم توجيه النازحين الى منطقة الشمال حيث لا يزال بالإمكان تأمين مراكز إيواء هناك وهي آمنة"، مشيرا الى ان "التحدي على لبنان كبير وأزمة النزوح غير مسبوقة".
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