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لبنان

المكاري التقى رئيس وزراء المغرب في باريس

Lebanon 24
05-10-2024 | 09:37
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 التقى وزير الإعلام زياد المكاري، رئيس وزارء المغرب عزيز أخنوش، على هامش القمة الفرنكوفونية الـ19 في باريس والتي يشارك فيها ممثلا لبنان على رأس وفد.

وأكد أخنوش خلال اللقاء، دعم بلاده للبنان واستقراره وللعلاقات الثنائية بين البلدين.
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