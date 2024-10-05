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لبنان

طائرات العدوّ خرقت جدار الصوت فوق هذه المناطق

Lebanon 24
05-10-2024 | 10:19
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خرقت طائرات العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت على دفعتين، فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وفي أجواء مدينتيّ صيدا وصور.
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جدار صوت

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