سلام: كل البلد بات تحت الحصار الإسرائيلي

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وأكّد في كلامه "للعربية" أنّ "الحرب تكبد الاقتصاد والدولة اللبنانية خسائر كبيرة"، مشيراً إلى أنّه "نعتمد على الدعم الدولي لتوفير مستلزمات طبية وخيم إيواء".تاببع سلام :" كل البلد باتت تحت الحصار الإسرائيلي"، مضيفاً "التصعيد الإسرائيلي تسبب في شل قطاع السياحة". (العربية)