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لبنان

سلام: كل البلد بات تحت الحصار الإسرائيلي

Lebanon 24
05-10-2024 | 10:44
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اعلن وزير الإقتصاد أمين سلام، يوم السبت أنّ "تداعيات الحرب على المدى القصير والبعيد مروعة".

وأكّد في كلامه "للعربية" أنّ "الحرب تكبد الاقتصاد والدولة اللبنانية خسائر كبيرة"، مشيراً إلى أنّه "نعتمد على الدعم الدولي لتوفير مستلزمات طبية وخيم إيواء".
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تاببع سلام :" كل البلد باتت تحت الحصار الإسرائيلي"، مضيفاً "التصعيد الإسرائيلي تسبب في شل قطاع السياحة". (العربية) 
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