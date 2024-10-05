عراقجي يكشف تفاصيل جديدة حول مبادرات وقف إطلاق النار.. هذا ما أعلنه

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وأشار إلى أنّ "لكل فعل ضد طهران سيكون له رد فعل إيراني مماثل وربما أقوى".وحول الشروط المقررة لوقف إطلاق النار، أوضح عراقجي أنّه "يجب أن تكون مقبولة من قبل الفلسطينيين واللبنانيين"، مؤكداً أنّ "طهران ستدعم جهود وقف إطلاق النار حين تكون شروطه مقبولة فلسطينيا ولبنانيا".وأشار إلى أنّه "نجري مشاورات بشأن مبادرات وقف إطلاق النار وهي ما زالت في مرحلة الأفكار"، متابعاً "لا يحق لأي طرف أن يقرر بالنيابة عن اللبنانيين والفلسطينيين". (العربي)