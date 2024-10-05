Advertisement

لبنان

تقريرٌ عن الوضع الأمني في لبنان جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1257629-638637504753486840.jpg
Doc-P-1257629-638637504753486840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدرت رئاسة مجلس الوزراء  تقريرا رقم "11" حول الوضع الراهن في لبنان والاعتداءات الاسرائيلية. التفاصيل في الصور أدناه:
 
 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الاسرائيلي: إسقاط طائرة مسيّرة إنطلقت من لبنان فوق آدميت الشمالية
lebanon 24
06/10/2024 04:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منذ الصباح بلدات الوزاني كفركلا الخيام سهل الخيام وأطراف دير ميماس بالقصف المركز
lebanon 24
06/10/2024 04:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
‏"لبنان 24": غارة اسرائيلية على منطقة غربي مدينة بعلبك في محيط بلدة بوداي
lebanon 24
06/10/2024 04:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء باستهداف اسرائيلي للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة صديقين
lebanon 24
06/10/2024 04:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:25 | 2024-10-05
18:14 | 2024-10-05
18:04 | 2024-10-05
16:56 | 2024-10-05
16:55 | 2024-10-05
16:53 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24