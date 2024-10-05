عن العام الدراسيّ... هذا ما قاله أحد الوزراء

قال وزير البيئة ناصر ياسين إنّ "4 طائرات مساعدات إماراتية وصلت إلى لبنان خلال أقل من 24 ساعة".

وأضاف ياسين لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ "العام الدراسي مُهدّد بسبب الحرب وتحوّل المدراس إلى مراكز إيواء".

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