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لبنان

عن العام الدراسيّ... هذا ما قاله أحد الوزراء

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:42
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قال وزير البيئة ناصر ياسين إنّ "4 طائرات مساعدات إماراتية وصلت إلى لبنان خلال أقل من 24 ساعة".
 
 
وأضاف ياسين لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ "العام الدراسي مُهدّد بسبب الحرب وتحوّل المدراس إلى مراكز إيواء".
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وأكّد أنّ "موقف الحكومة الرسمي هو تطبيق القرار 1701 بهدف وقف الحرب".
 
 
 
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