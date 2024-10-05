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لبنان

في لبنان أم إيران؟ هذا هو مكان "قائد فيلق القدس" إسماعيل قاآني

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:01
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أكد التلفزيون الإيراني نقلًا عن مصادر مطلعة، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني في العاصمة طهران ولم يسافر إلى لبنان.

ونقلت القناة "الثالثة" الإيرانية عن المصادر رداً على ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة الجنرال قاآني في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قولها: "ننفي رسمياً التقارير التي تتحدث عن وجود قاآني في لبنان، فهي غير صحيحة. إن قاآني موجود في العاصمة طهران".
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وأضافت المصادر أن "التقارير التي تحدثت عن إصابة قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني بجروح في لبنان شائعات وأكاذيب".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بإصابة الجنرال قاآني بجروح خلال وجوده في الضاحية الجنوبية من بيروت مع القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين، الذي تشير التقارير إلى أنه قضى إبان غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي.
 
وظهر قاآني في مكتب حزب الله بالعاصمة طهران، بعد يومين من إعلان استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية طالت الضحية الجنوبية لبيروت يوم 27 أيلول الماضي. (إرم نيوز)
 

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