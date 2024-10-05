في لبنان أم إيران؟ هذا هو مكان "قائد فيلق القدس" إسماعيل قاآني

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ونقلت القناة "الثالثة" الإيرانية عن المصادر رداً على ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة الجنرال قاآني في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قولها: "ننفي رسمياً التقارير التي تتحدث عن وجود قاآني في لبنان، فهي غير صحيحة. إن قاآني موجود في العاصمة طهران".وأضافت المصادر أن "التقارير التي تحدثت عن إصابة قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني بجروح في لبنان شائعات وأكاذيب".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بإصابة الجنرال قاآني بجروح خلال وجوده في الضاحية الجنوبية من بيروت مع القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين، الذي تشير التقارير إلى أنه قضى إبان غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي.