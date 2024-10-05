وزير الخارجية السعودية بحث مع بلينكن مستجدات الأوضاع في لبنان

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تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وبحث الوزيران خلال الاتصال التصعيد في المنطقة، والمستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.