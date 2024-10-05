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لبنان

وزير الخارجية السعودية بحث مع بلينكن مستجدات الأوضاع في لبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:10
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تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وبحث الوزيران خلال الاتصال التصعيد في المنطقة، والمستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.
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