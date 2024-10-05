هاليفي: لن نمنح حزب الله فترة تسمح له بالتنفس

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي أنّه "سنواصل الضغط على حزب الله ونوجه له ضربات إضافية".



تابع: "لن نمنح حزب الله فترة تسمح له بالتنفس". (العربية)

Advertisement