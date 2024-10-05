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لبنان

عدد الجرحى تجاوز الـ 10 آلاف.. ماذا عن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:30
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أعلن رئيس نقابة المستشفيات في لبنان سليمان هارون، أن 25 مستشفى في مناطق الاستهداف الإسرائيلية تعمل بصورة جزئية، كاشفًا أن 10 مستشفيات أصبحت خارج الخدمة كليًا، منها 4 مستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وقال هارون في حديث لـ "العربية"، إن الغارات في مناطق الاستهداف تمنع تسليم الأدوية، لافتا الى أن عدد الجرحى منذ بداية التصعيد الإسرائيلي تجاوز الـ10 آلاف، مضيفا: "نتخوف من استهداف المستشفيات كما حدث في غزة".
 
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