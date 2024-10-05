عدد الجرحى تجاوز الـ 10 آلاف.. ماذا عن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة؟

أعلن رئيس نقابة المستشفيات في لبنان سليمان هارون، أن 25 مستشفى في مناطق الاستهداف الإسرائيلية تعمل بصورة جزئية، كاشفًا أن 10 مستشفيات أصبحت خارج الخدمة كليًا، منها 4 مستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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