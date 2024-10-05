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لبنان

تحذير عاجل من الجيش للمواطنين

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:45
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدوّ الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدوّ إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط (links) والتطبيقات(applications) ، بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء.
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تُحذر قيادة الجيش المواطنين من خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع، وذلك في سياق المخططات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي ضد لبنان.
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