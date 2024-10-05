سقوط 3 جرحى.. غارة تستهدف كورنيش الغازية

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، منطقة كورنيش الغازية جنوب مدينة صيدا.

وذكرت المعلومات الأولية أن الغارة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح.