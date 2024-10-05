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لبنان

سقوط 3 جرحى.. غارة تستهدف كورنيش الغازية

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:55
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، منطقة كورنيش الغازية جنوب مدينة صيدا.
 
وذكرت المعلومات الأولية أن الغارة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح.
 
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