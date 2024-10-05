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لبنان

بيانٌ مهم من "حزب الله".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 13:25
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أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بياناً، اليوم السبت، علقت فيه على الأخبار المتداولة بشأن مصير مسؤولي "حزب الله" عقب الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وفي بيانها، قالت العلاقات الإعلامية: "تنشر بعض وسائل الاعلام أخباراً تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤولي حزب الله عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية والتي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله. يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في حزب الله، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله".
 
وأضاف: "كذلك، نشرت بعض وسائل الاعلام لا سيما عدد من المواقع الالكترونية أخباراً كاذبة وشائعات لا قيمة لها تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي حزب الله تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخّروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة الاحتلال الصهيوني".
 
 
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