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لبنان

بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
05-10-2024 | 13:58
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء يوم السبت، أنّ "صواريخ إيرانية أصابت قاعدتي نيفاتيم وتل نوف دون إلحاق أضرار بهما"، مضيفاً "سنرد على الهجوم الإيراني في الزمان والمكان المناسبين".
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أما عن الحرب مع حزب الله، أكّد أنّ "قواتنا دمرت ألفي هدف لحزب الله في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنّه "حزب الله استثمر الكثير لتخزين أسلحته تحت الأرض".

وعن العملية البرية، أوضح هاغاري أنّ "العملية البرية في لبنان ترافقها عشرات الغارات الجوية".

وحول ضربة الضاحية ومحاولة إغتيال هاشم صفي الدين، قال:"ما زلنا نتحقق من نتائج محاولة اغتيال هاشم صفي الدين في بيروت"، متابعاً " نفحص نتائج الغارة الكبيرة في الضاحية الجنوبية وسنعلن التفاصيل لاحقا". (العربي) 

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