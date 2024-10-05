بعد محاولة إغتيال صفي الدين.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!

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وعن العملية البرية، أوضح هاغاري أنّ "العملية البرية في لبنان ترافقها عشرات الغارات الجوية".



وحول ضربة الضاحية ومحاولة إغتيال هاشم صفي الدين، قال:" ما زلنا نتحقق من نتائج محاولة اغتيال هاشم صفي الدين في بيروت"، متابعاً " نفحص نتائج الغارة الكبيرة في الضاحية الجنوبية وسنعلن التفاصيل لاحقا". (العربي)

أما عن الحرب مع حزب الله، أكّد أنّ "قواتنا دمرت ألفي هدف لحزب الله في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنّه "حزب الله استثمر الكثير لتخزين أسلحته تحت الأرض".