تظاهرات حاشدة وسط لندن دعما لـ لبنان وغزة (فيديو)

خرج آلاف المتظاهرين في وسط لندن اليوم السبت، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان قبل يومين من ذكرى "طوفان الأقصى" الذي يصادف في 7 تشرين الأول المقبل، وفق ما ذكرته قناة "آي تي في".





وأعلنت شرطة لندن اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء على عمال الطوارئ. وفي الوقت نفسه، يجري في العاصمة البريطانية ما يسمى بالاحتجاجات المضادة، حيث قالت الشرطة، إن ضباط إنفاذ القانون اضطروا إلى تشكيل طوق للفصل بين مجموعتين من النشطاء.

Absolutely massive demonstration in solidarity with Palestine and Lebanon in London right now!



The global majority condemns the Israeli terrorist state and its imperialist enablers in Washington and London! pic.twitter.com/mZPCMO5p2V — Fiona Edwards (@Fio_edwards) October 5, 2024 Advertisement

ورفع المتظاهرون لافتات كما رددوا هتافات "أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"أوقفوا قصف المستشفيات، أوقفوا قصف المدنيين" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، "ارفعوا أيديكم عن لبنان".





وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، كما ردد الحشد عبارات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمر.