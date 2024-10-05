تظاهرات حاشدة وسط لندن دعما لـ لبنان وغزة (فيديو)

خرج آلاف المتظاهرين في وسط لندن اليوم السبت، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان قبل يومين من ذكرى "طوفان الأقصى" الذي يصادف في 7 تشرين الأول المقبل، وفق ما ذكرته قناة "آي تي في".
وأعلنت شرطة لندن اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء على عمال الطوارئ. وفي الوقت نفسه، يجري في العاصمة البريطانية ما يسمى بالاحتجاجات المضادة، حيث قالت الشرطة، إن ضباط إنفاذ القانون اضطروا إلى تشكيل طوق للفصل بين مجموعتين من النشطاء.
ورفع المتظاهرون لافتات كما رددوا هتافات "أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"أوقفوا قصف المستشفيات، أوقفوا قصف المدنيين" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، "ارفعوا أيديكم عن لبنان".
وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، كما ردد الحشد عبارات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمر.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
هذا ونشرت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع حيث بلغ عدد الشهداء 41825، والمصابين 96910. (روسيا اليوم)