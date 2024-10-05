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لبنان

عن المواجهة في الشمال والردّ على إيران.. هذا أبرز ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:20
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "تل أبيب غيّرت موازين القوى في الشمال".
 
وزعم في كلمة متلفزة، أن "الجيش الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله".
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وبخصوص الرد الإسرائيلي على إيران، اعتبر نتنياهو أن "إسرائيل لديها الحق بالرد على إيران وستفعل ذلك، فهي تقف وراء كل التهديدات ضدنا".
 
وأضاف: "لقد أطلقت علينا مئات الصواريخ في واحدة من أكبر الهجمات في التاريخ، ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هجومها"، وتابع: "ركزنا في الفترة السابقة على تدمير حماس، والآن وجهنا قواتنا إلى الجبهة الشمالية، ونحن لم نستكمل تدمير حزب الله ولكن وجهنا له ضربات كبيرة".
 
هذا ونقلت هآرتس عن نتنياهو بعد دعوة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل قوله: "عار عليك وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو بدونه".

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