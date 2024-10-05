موقعٌ إسرائيلي تحت نيران حزب الله.. وبيان يكشف

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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 08:30 من مساء اليوم السبت، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير بصلية صاروخية، مشيرا إلى أن ذلك دعمًا لغزة ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.