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لبنان

موقعٌ إسرائيلي تحت نيران حزب الله.. وبيان يكشف

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:44
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 08:30 من مساء اليوم السبت، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير بصلية صاروخية، مشيرا إلى أن ذلك دعمًا لغزة ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
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