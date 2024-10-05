هذا ما تشهده صيدليات لبنان حالياً

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ عدداً من شركات الأدوية توقف مؤخراً عن تسليمها للصيدليات بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما أدى إلى نقص كبير منها.

وذكرت المعلومات أن هناك أدوية باتت "مقطوعة" وذلك بسبب عدم قدرة الشركات على تسليمها من المستودعات.

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ولهذا السبب، بادر مواطنون مؤخراً إلى تخزين أدوية لديهم خشية من انقطاع طويل الأمد.