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لبنان

أبو فاعور: هناك محاولة لوضع آلية للتشاور لانتخاب رئيس

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:52
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أعلن النائب وائل أبو فاعور، أن هناك محاولة لوضع آلية للتشاور بشأن الرئاسة توصل الى اسمين او ثلاثة والذهاب بهذه الاسماء الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي مداخلة عبر الـLBCI، أكد أبو فاعور أن مسألة طاولة الحوار لم تعد مطروحة، مشيرا الى أن لدى حزب "القوات" اللبنانية هواجس واستفسارات، وألا أحد يقوم بمسرحية وأن هناك جهدا جديا لانتخاب رئيس. 
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وعن حركة النزوح جرّاء القصف الإسرائيلي، قال: "نخشى ان يكون هناك ارتدادات طائفية داخلية لمسألة النزوح، وهذه المسألة لا تأخذ حقها الكافي"، مضيفًا: "نسعى لايجاد توافق على تطبيق القرار الـ1701".
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