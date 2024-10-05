غارات إسرائيلية عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية لبيروت.. وفيديو وصور توثق المشهد

غارتان تحذيريتان على منطقة طريق المطار والشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/D7ajivW7L6
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 5, 2024
غارتان تحذيريتان على منطقة طريق المطار والشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/D7ajivW7L6
بالفيديو.. لحظة حدوث القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/JFik6HsGGH
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 5, 2024
بالفيديو.. لحظة حدوث القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/JFik6HsGGH