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لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية لبيروت.. وفيديو وصور توثق المشهد

Lebanon 24
05-10-2024 | 16:18
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هزّت غارات إسرائيلية عنيفة مساء اليوم السبت، الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، منطقة طريق المطار والشويفات - العمروسية وبرج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويسُمع دويّها في عدد من المناطق المجاورة.  
 
وكان قد حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وشويفات العمروسية وبرج البراجنة. ولمتابعة تفاصيل التحذير العاجل الرجاء الضغط هنا
 
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