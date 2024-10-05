غارات إسرائيلية عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية لبيروت.. وفيديو وصور توثق المشهد

هزّت غارات إسرائيلية عنيفة مساء اليوم السبت، الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، منطقة طريق المطار والشويفات - العمروسية وبرج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويسُمع دويّها في عدد من المناطق المجاورة.