هل توقفت حركة المطار تزامناً مع قصف الضاحية؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تستمر تزامناً مع العدوان الذي ينفذه العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.



وقد سجل منذ قليل هبوط عدة طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط.

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