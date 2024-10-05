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لبنان

الحشيمي متوجهاً الى ميقاتي: لإنصاف متعاقدي الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
05-10-2024 | 15:12
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توجه النائب بلال الحشيمي إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان قال فيه: "في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب، يقف أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون في وجه ظروف استثنائية تجاوزت حدود الاحتمال. بين نزوح من منازلهم بحثاً عن الأمان واستئجار مساكن جديدة لحماية عائلاتهم، نجدهم رغم كل التحديات لا يزالون متمسكين برسالتهم التعليمية، يقدمون أفضل ما لديهم لخدمة هذا الوطن وتربية أجياله".
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أضاف: "دولة الرئيس، هؤلاء الأساتذة ليسوا فقط حملة مشاعل العلم، بل هم أبناء هذا الوطن الذين يتكبدون من أجله كل غالٍ ونفيس. تجاهل معاناتهم اليوم هو جرح في ضمير الوطن، وظلم لا يجب أن يستمر. هم لا يطلبون سوى حقوقهم البسيطة، حقوق تضمن لهم كرامة العيش واستمرارية العطاء. فإنتاجية الصيف وبدل النقل ليست ترفاً، بل هي احتياجات أساسية لضمان بقاء أسرهم واستقرار حياتهم. لقد تم إقرار مستحقات إنتاجية الصيف لكافة الموظفين والمتعاقدين في القطاعات الأخرى، إلا أن متعاقدي الجامعة اللبنانية ظلوا كأنهم خارج الحسابات. كيف يمكن أن تستمر هذه الفئة الحيوية في صمودها، وهي التي تعاني من تجاهل مستمر؟ إن الوقوف إلى جانب هؤلاء الأساتذة اليوم هو اختبار لإنسانيتنا، ونداء للضمير. نحن لا ندعو فقط لإنصافهم من منطلق الواجب الوطني، بل من منطلق إنساني قبل كل شيء. مستقبل التعليم في لبنان، بل ومستقبل أجيالنا، يعتمد على دعمكم لهم في هذه اللحظة الحاسمة".
 
وختم: "نناشدكم، دولة الرئيس، بالتحرك العاجل والجاد لمنحهم حقوقهم التي تأخرت كثيراً، فبذلك نحمي مستقبل الوطن ونعزز قيم العدالة والإنصاف".
 

 
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