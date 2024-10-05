Advertisement

لبنان

ماكرون يُعلن عن مؤتمر دولي لدعم لبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 18:25
A-
A+
Doc-P-1257769-638637748729803836.png
Doc-P-1257769-638637748729803836.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن بلاده ستستضيف مؤتمراً دوليا هذا الشهر للمساعدة في جمع المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه.
وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس: "سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمراً لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان".
Advertisement
وأوضح أن "أعضاء الدول الناطقة بالفرنسية يؤيدون بالإجماع وقفاً فورياً ومستداماً لإطلاق النار في لبنان"، كما أعربوا عن التزامهم بتهدئة التوترات في المنطقة.
وطالب ماكرون بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة ولبنان، مؤكدا أن "الأولوية حالياً هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة حربها في غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-10-06
01:30 | 2024-10-06
01:15 | 2024-10-06
01:08 | 2024-10-06
01:00 | 2024-10-06
00:50 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24