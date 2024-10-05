ماكرون يُعلن عن مؤتمر دولي لدعم لبنان

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن بلاده ستستضيف مؤتمراً دوليا هذا الشهر للمساعدة في جمع المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه.وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس: "سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمراً لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان".وأوضح أن "أعضاء الدول الناطقة بالفرنسية يؤيدون بالإجماع وقفاً فورياً ومستداماً لإطلاق النار في لبنان"، كما أعربوا عن التزامهم بتهدئة التوترات في المنطقة.وطالب ماكرون بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة ولبنان، مؤكدا أن "الأولوية حالياً هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة حربها في غزة".