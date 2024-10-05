غموض المواجهات البرية جنوبا يعزز المخاطر ومصر تخشى استهداف مناطق أبعد من الضاحية

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وكتبت" النهار": تخشى الأوساط العسكرية والدبلوماسية المتابعة لمجريات الحرب أن تكون الأهداف التي وضعتها إسرائيل لعملياتها قد وضعت لبنان برمّته تحت وطأة حرب طويلة المدى لا صحة لكل التقديرات أو التوقعات المتسرعة حيال كونها حربا سريعة تنتهي في غضون أسابيع.وتُحذّر هذه الأوساط من أنّ المواجهات البرية الشرسة التي تدور على جولات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي "حزب الله" عند الحدود تظهر الصعوبة الكبيرة في إمكان حسم المعركة قريبا أيا يكن ميزان القوى الذي سيتحكم بها اذ ان طبيعة المعركة معقدة ومكلفة للغاية واذا مضت إسرائيل نحو تحقيق هدفها باحتلال شريط حدودي تبعد عنه حزب الله ربما الى ما بعد جنوب الليطاني فان اقل التقديرات الواقعية تشير الى أننا امام معركة صعبة وطويلة المدى ، كما انها قد تتسبب باتساع عمليات القصف والغارات الجوية على مناطق لبنانية كثيرة.وكتبت" الاخبار": تواصلت الاتصالات على المستويات السياسية والعسكرية ضمن مساعي القاهرة لبلورة رؤية مشتركة من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان بأسرع وقت.تقول المصادر المصرية إن أيّ دعم أميركي لم يظهر، وإن الأجوبة من واشنطن تحيل الناس الى الانشغال بالانتخابات الرئاسية، ومواصلة تغطية العدوان بتبرير الاعتداءات الإسرائيلية بالحقّ في القضاء على «حزب الله». وهو أمر تخشى مصر من تداعياته، عدا عن اعتقادها باستحالة نجاحه. لكن الخشية المصرية ترتبط أكثر بما وردها عبر ديبلوماسيين وعسكريين بأن إسرائيل أعدّت خطة تصعيدية تستمر لأسبوعين على الأقل، ما يسمح بإنجاز ما وصفته المصادر المصرية «معركة الإبادة» للضاحية الجنوبية في بيروت.وقال مسؤول مصري، شارك في الاتصالات، إن عمليات الاستهداف للضاحية «مرشحة للتصاعد وبوتيرة أكثر تكثيفاً خلال الأيام المقبلة، من أجل تعزيز منطق إسرائيل في تدمير المنطقة بالكامل، بما فيها من مبانٍ سكنية بحجة أنها تدمّر المقارّ الرئيسية للحزب».ونقل المسؤول المصري عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تدمير مقارّ الحزب في الضاحية وإعادة بناء المنطقة مستقبلاً للمدنيين من خلال الدولة اللبنانية سينهي مراكز ثقل الحزب وتأثيره العسكري. لكن المسؤول المصري يقول إن إسرائيل تكذب، وهي تخطّط لعمليات تدمير لن تقتصر على الضاحية، وإن كانت تعرف بأنها لن تؤثر على جسم الحزب وأعضائه.ويبدي المسؤولون المصريون خشيتهم من أن التصعيد، نتيجة ما تبلّغوه من مصادر أميركية بأن الحرب الإسرائيلية لن تقتصر على الضاحية فقط، وأن جميع قيادات «حماس» و»حزب الله» والفصائل الداعمة لهما ستكون «أهدافاً مشروعة» للغارات الإسرائيلية، بغضّ النظر عن مكان وجودها، فيما طلبت القاهرة من الأطراف المنخرطة بالتواصل مع الإسرائيليين المطالبة بمنح مهلة للمنازل المدنية التي سيجري استهدافها ليتمكن سكانها من تنفيذ عمليات الإخلاء.وبحسب مصادر عسكرية مصرية، فإن إسرائيل، التي تظهر تفوقاً على صعيد القصف التدميري في الضاحية الجنوبية، تواجه مشاكل جوهرية في المهام على الحدود. وتواجه صعوبات جدية في تحقيق تقدم خلال كل الاقتحامات التي قامت بها، وإن تعرّضها لضربات قاسية من مقاتلي حزب الله قد يؤثّر على خطة إسرائيل الخاصة بالحرب البرية.وعلمت «الأخبار» أن القاهرة تخطّط لإرسال موفدين الى بيروت قريباً، سواء لمواكبة الاتصالات السياسية، أو لمتابعة ملف المساعدات الإنسانية. فيما تتواصل عمليات التنسيق مع القطريين في محاولة لتغيير الموقف الخليجي ممّا يحدث وتسريع وتيرة محاولات التهدئة، وخصوصاً أن الجانبين يتعاملان بقلق شديد من توسّع الحرب إزاء قرار إسرائيل القيام بهجوم ضد إيران، وخصوصاً أن واشنطن تتذرّع بعدم قدرتها على حسم وجهة الحكومة الإسرائيلية، وأنها تتخذ قرارات من دون تنسيق مسبق مع الأميركيين. ولا تخفي المصادر المصرية الخشية من تداعيات كبيرة لما يجري الآن في غزة ولبنان والمنطقة على اقتصادها، وتحديداً على عمل قناة السويس في ظل الانسداد الواضح في المفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة.وقال مصدر مطلع على الوضع الميداني لـ«الديار» مساء امس، ان ما يدعيه العدو عن تقدم داخل المحورين هو مجرد ادعاءات ومزاعم غير صحيحة، وان الوقائع تؤكد حتى الان انه لم يتمكن من التمركز او السيطرة على اي مساحة داخل الخط الازرق، وان الشرائط القصيرة التي يبثها جيش العدو هي لمحاولات التسلل والتقدم لعشرات الامتار، وفي بعض المنازل على الحدود مباشرة. واكد المصدر ان مقاتلي حزب الله صدوا طوال امس ومنذ الفجر، عدة محاولات تقدم لقوات العدو من غولاني وايغوز، وتمكنوا من الحاق عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.