تدفُّق المساعدات يُسابق تدحرج الحرب.. ميقاتي يثمن موقف الامارات ودعم لبنان

برز تطور لافت للغاية تمثل في تدفق المساعدات الواردة من عدد من الدول العربية بسرعة وكثافة بما عكس ضمناً عاملين اثنين: الأول ضخامة الحاجة الى هذه المساعدات نظرا الى كثافة حجم النزوح والدمار ، والثاني التحسب لاتساع الحرب والعمل تاليا على تسريع إيصال المساعدات .

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وقد تلاحق هبوط الطائرات التي تنقل المساعدات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وكان أضخمها المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة اذ هبطت تباعا امس أربع طائرات عملت على نقل المساعدات التي قررتها الإمارات وهي بقيمة 100 مليون دولار ، كما وصلت مساعدات من مصر والأردن وكان في استقبالها الوزراء ناصر ياسين، فراس الأبيض، امين سلام، ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.



وقد شكر الوزير ياسين في البداية "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري الشقيق على وقوفهم إلى جانب لبنان وتلبية النداء اللبناني والاستجابة العاجلة " كما شكر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإنشاء جسر جوي ونقل مساعدات عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. وقال: "لا نستغرب الوقفة المصرية إلى جانب لبنان ولا الوقفة الإماراتية، ولاسيما أن مصر والامارات لهما حضور تاريخي في لبنان وعلاقات وثيقة كما هو الحال مع باقي الدول العربية الشقيقة".



وفي بيان إماراتي رسمي انه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه الشقيق في ظل التصعيد الميداني الحاصل باسم "الإمارات معك يا لبنان". وكانت دولة الإمارات عبرت عن قلقها الشديد من تزايد التصعيد في لبنان ومن تداعيات انزلاق الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة. كما أكدت وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وعلى موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

وتلقّى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امس السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأعرب ميقاتي عن شكره وتقدير لرئيس الإمارات لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني، مثمناً "مواقف الدولة الأخوية تجاه لبنان وشعبه في الظروف المختلفة"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء الإماراتية". من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف التي يمر بها. كما جدد موقف الدولة تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي".

كذلك، فإنّ قيادة الجيش أعلنت امس وصول طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدّمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية. جرى تسلّم الهبة بحضور ممثل قائد الجيش وممثل عن السفارة الأردنية في لبنان.



يشار الى ان المملكة العربية السعودية شرعت أيضا في تقديم مساعدات عاجلة للبنان كما ان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن اعلن تقديم بلاده رزمة مساعدات إنسانية عاجلة للبنان بقيمة 157 مليون دولار.