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لبنان

بعد توقف عدد منها عن العمل.. تحذيرات من استهداف المنشآت الصحية اللبنانية

Lebanon 24
06-10-2024 | 01:08
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دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية جميع المدنيين والبنية الأساسية المدنية والمستشفيات والمرافق الصحية والعاملين الطبيين والمرضى.

وقال بيان للصندوق، إن "المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة والعاملون في مجال الصحة، ليسوا هدفا، والوصول الآمن وغير المقيد للإمدادات الإنسانية أمر حيوي".
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من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، السبت، أن المعلومات عن ضربات إسرائيلية أصابت “منشآت صحية وطواقم استشفائية” في لبنان “تثير قلقا بالغا”.

وقال لامي، إن "على جميع الأطراف التزام القانون الإنساني الدولي".
 
بدوره، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يجب على المجتمع العالمي أن يظل متفائلا وأن يعمل على إنهاء المعاناة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "الحرب، التي اندلعت في أعقاب الهجمات المروعة المذكورة، تواصل تدمير الأرواح وتسبب معاناة عميقة للفلسطينيين في غزة والآن للشعب اللبناني".
(عربي21)

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