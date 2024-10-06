تصريحٌ منسوب لوهاب.. وبيانٌ من "التوحيد"

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وفي بيان لها، قالت "أمانة الإعلام": "مرة جديدة يتم فبركة تصريحات نقلا عن رئيس الحزب هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله مجموعات الواتس آب وبعض وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن كلاما مختلقا عن الحصار الشامل على اللبنانيين ودعوتهم الى التمون او الطلب لمن له القدرة بمغادرة لبنان فوراً".وتابعت: "ننفي نفيا قاطعاً كل التصريحات المنسوبة لوهاب داعين وسائل الإعلام الى التدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب".