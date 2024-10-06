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لبنان

تصريحٌ منسوب لوهاب.. وبيانٌ من "التوحيد"

Lebanon 24
06-10-2024 | 01:51
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نفت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" كل التصريحات المنسوبة لرئيس الحزب وئام وهاب، داعية إلى التدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره.

وفي بيان لها، قالت "أمانة الإعلام": "مرة جديدة يتم فبركة تصريحات نقلا عن رئيس الحزب هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله مجموعات الواتس آب وبعض وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن كلاما مختلقا عن الحصار الشامل على اللبنانيين ودعوتهم الى التمون او الطلب لمن له القدرة بمغادرة لبنان فوراً".
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وتابعت: "ننفي نفيا قاطعاً كل التصريحات المنسوبة لوهاب داعين وسائل الإعلام الى التدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب".
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