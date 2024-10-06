بعد ضربات الضاحية.. صواريخ باليستية من لبنان نحو حيفا ومئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ

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أعلن تاجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أرض-أرض، أُطلقا من لبنان باتجاه منطقة حيفا ومحيطها شمال البلاد.وقال الجيش في بيان: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق منشية والكرمل وخليج حيفا، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخين أرض–أرض أطلقا من الأراضي اللبنانية".وسجل تساقط عشرات الشظايا على حيفا، نتيجة لاعتراض الصاروخيين، فيما سجل هروب مئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ في لحظة واحدة بحيفا وغيرها من المناطق بسبب صفارات الإنذار والهجوم الصاروخي.وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في منطقة "منشية وفي مدينة الخضيرة وشاطئ الكرمل ومنطقة خليج حيفا، للتحذير من إطلاق صواريخ.وأضاف الجيش في ذات البيان: "إثر الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة الـ07:34 في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو عددا من الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية ولم تعبر الأهداف إلى داخل أراضي إسرائيل، ولم تقع إصابات" وفق زعمه.