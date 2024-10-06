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لبنان

الراعي: انتخاب رئيس للجمهورية يفوق كلّ اعتبار

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:25
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ترأس البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، قداس اليوم الأحد في الديمان، حيث أكّد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية.


وقال الراعي ان "انتخاب الرئيس لا يتحمّل بعد اليوم أي تأخير، أيًّا تكن الأسباب، فانتخابه يفوق كلّ اعتبار"، مشيرا الى ان عدم انتخابه لمدّة سنتين كان بحدّ ذاته جرمًا من المجلس النيابيّ لأنّه أدّى إلى تفكّك أوصال الدولة في ظرف دقيق للغاية.
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أضاف:" المطلوب من المسؤولين السياسيّين تناسي نقاط الخلاف، والتلاقي بروح المسؤوليّة التاريخيّة، والعمل بجديّة على انتخاب رئيس للجمهوريّة يحظى بالثقة الداخليّة والخارجيّة، فإنّ انتخابه أولويّة في هذه الظروف كي يبني الوحدة الوطنيّة الداخليّة".
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