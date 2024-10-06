بين القصف الإسرائيلي ونقص الاستيعاب.. المستشفيات تعاني

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أكد نقيب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، في حديث لقناة "LBCI" أن القطاع الاستشفائي دخل في دائرة الخطر، مشيرًا إلى الصعوبة الكبيرة في استيعاب المرضى في وحدات العناية الفائقة وغسيل الكلى، وكذلك المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.وأضاف هارون أن القصف الإسرائيلي المتواصل قرب المستشفيات يتسبب في إخراجها عن الخدمة، مشيرًا إلى الوضع الحرج في مستشفى الرسول الأعظم الذي يضم 19 مريضًا يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي.