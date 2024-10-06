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لبنان

بالأرقام.. هذه حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية ليوم السبت

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:50
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أصدرت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، أرقاماً جديداً بأعداد الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مختلف المناطق اللبنانية خلال يوم السبت.
وذكرت الوزارة أن الغارات على محافظة بعلبك - الهرمل أسفرت عن إصابة شخصين بجروح، فيما أسفر القصف على محافظة الشمال إلى استشهاد 4 أشخاص.
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كذلك، ذكرت الوزارة أن الغارات على محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 30 شخصا بجروح فضلاً عن وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الـ"DNA".
وفي محافظة النبطية، أدت الغارات إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.
وعلى صعيد محافظة البقاع، فقد سقط 3 شهداء فيما أصيب 9 آخرين بجروح، بينما جرى تسجيل إستشهاد 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح في محافظة الجنوب. 

 
 

 
 
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