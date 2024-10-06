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لبنان

كرامي: الحرب طويلة

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:11
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اعتبر النّائب فيصل كرامي أن "التوسع في الحرب كان متوقّعاً، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارته لديهم أهداف لم تتحقق بعد لذا فهم بحاجة إلى توسيع وإطالة الحرب أكثر". 

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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، قال كرامي إنّ "مواجهة إسرائيل تكون بالوحدة الوطنية وتجنب المشاكل الداخلية"، مشيراً إلى أن "جبهة الإسناد كانت تحاول أن تزيل الكأس عن اللبنانيين"، وأضاف: "إن عدم تحقيق الأهداف في غزة وجّه الإسرائيلي الى لبنان واليوم لبنان يتعرّض للغزو".

ورأى أن "جبهة الإسناد لم تورّط لبنان إنما أخّرت الحرب على البلاد لمدّة عام"، لافتاً إلى أن "لبنان منذ العام 2006 يلتزم تطبيق القرار 1701 وخصوصا بانتشار الجيش في الجنوب، فالجيش اللبناني منتشر حتى الآن في بعض المناطق في الجنوب والمشكلة ليست بإرسال الجيش بل في تسليحه".

وأكّد كرامي ألا متابعة جدية لموضوع النازحين والدولة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، معتبراً أن وضع النازحين يحتاج الى المزيد من التنظيم لأن الحرب طويلة.
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