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لبنان

قائد الجيش بحث مع مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأوضاع العامة

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:23
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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جوزف

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