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لبنان
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نعت 3 شهداء من فريق عملها
Lebanon 24
06-10-2024
|
05:40
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استشهاد ثلاثة من فريق عملها هم علي صبحي منصور، وحسين رسلان من الطيبة، كريم درويش من النبطية.
وجاء في البيان أن "الشهداء قضوا في مسيرة العطاء والتضحيات التي تواصلها المؤسسة الى جانب الأهل في الجنوب".
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