تحذير إسرائيلي إلى سكان 25 بلدة جنوبية بالإخلاء فورًا

طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من سكان 25 بلدة جنوبية بالاخلاء فورًا.



وكتب عبر حسابه على أكس: بيان عاجل الى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمه، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيديه، حنيه، بالاخلاء الفوري والتحرك فوراً نحو شمال نهر الاولي.

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