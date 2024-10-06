لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض بحثت مع عطية إعادة تشغيله

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استقبل رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية في دارته ببلدة رحبة، وفدا من لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، وجرى التداول بالوضع الخطير الراهن وتداعيات العدوان الصهيوني على لبنان .وأثنت لجنة المتابعة على الجهود التي يبذلها عطية ولجنة الاشغال النيابية في سبيل اعادة تشغيل المطار ، وجددت مطالبة الحكومة " باعادة تشغيل مطار القليعات وتطبيق قرار انشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني المعطل منذ ٢٢ عاما " .وأضافت " إن العدو الصهيوني مستمر في عدوانه واجرامه وهو يقصف العاصمة يوميا مما يعرض مطار بيروت للخطر ، وقد يتعرض مرفأ بيروت للخطر ايضا ، كما لا يخفى أن أزمة نزوح المواطنين من الجنوب وغيره قد أرخت بظلالها الثقيلة على الشمال اللبناني ، مما يحتم توجيه انظار الجهات الدولية لارسال المساعدات الإنسانية والاغاثية عبر مطار رينيه معوض في سهل عكار وهو امر يسير لا يحتاج سوى لمدرج هبوط واقلاع لطائرات شحن البضائع".بدوره رحب عطية بأعضاء اللجنة، مثنيا على نضالهم الطويل في المطالبة بتشغيل مطار رينيه معوض ، وقال : " اتفقنا مع لجنة المتابعة على أهمية تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وضرورة وجود مطار ثان ليشكل جسرا جويا للمساعدات الإنسانية والاغاثية خاصة في هذه الازمة ، وأكد على التواصل مع نواب عكار واللقاء الروحي ولجنة الاشغال وغرفة التجارة والهيئات الاقتصادية ، لمناشدة رئيس الحكومة ووزير الاشغال والمسؤولين من أجل تهيئة القرار السياسي لاعادة تشغيل المطار قريبا".